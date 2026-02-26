Milano 25-feb
47.170 0,00%
Nasdaq 25-feb
25.329 +1,41%
Dow Jones 25-feb
49.482 +0,63%
Londra 25-feb
10.806 0,00%
Francoforte 25-feb
25.176 0,00%

Analisi Tecnica: indice MDAX del 25/02/2026

Finanza
(Teleborsa) - Chiusura del 25 febbraio

Sostanziale invarianza per l'indice dei titoli tedeschi a media capitalizzazione, che archivia la seduta con un +0,07%.

Lo scenario tecnico dell'indice MDAX mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 31.266,2 con area di resistenza individuata a quota 31.710,2. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 31.100,8.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
