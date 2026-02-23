Analisi Tecnica: indice MDAX del 20/02/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 20 febbraio
Risultato positivo per l'indice dei titoli tedeschi a media capitalizzazione, che lievita dell'1,09%.
Allo stato attuale lo scenario di breve dell'indice MDAX rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 31.976,3. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 31.517,5. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 32.435,2.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)