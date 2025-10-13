Milano 10:39
Appuntamenti macroeconomici: settimana del 13 ottobre 2025

I principali numeri dell'economia mondiale, con i dati puntuali e i valori attesi dagli analisti

(Teleborsa) -
Lunedì 13/10/2025
08:00 Germania: Prezzi ingrosso, annuale (preced. 0,7%)
08:00 Germania: Prezzi ingrosso, mensile (atteso 0,2%; preced. -0,6%)

Martedì 14/10/2025
08:00 Germania: Prezzi consumo, annuale (atteso 2,4%; preced. 2,2%)
08:00 Germania: Prezzi consumo, mensile (atteso 0,2%; preced. 0,1%)
08:00 Regno Unito: Richieste sussidi disoccupazione (preced. 17,4K unità)
08:00 Regno Unito: Tasso disoccupazione (atteso 4,7%; preced. 4,7%)
11:00 Germania: Indice ZEW (atteso 41,7 punti; preced. 37,3 punti)

Mercoledì 15/10/2025
03:30 Cina: Prezzi consumo, annuale (atteso -0,2%; preced. -0,4%)
03:30 Cina: Prezzi produzione, annuale (atteso -2,3%; preced. -2,9%)
06:30 Giappone: Produzione industriale, mensile (atteso -1,2%; preced. -1,2%)
08:00 Germania: Prezzi ingrosso, annuale (preced. 0,7%)
08:00 Germania: Prezzi ingrosso, mensile (preced. -0,6%)
08:45 Francia: Prezzi consumo, annuale (atteso 1,2%; preced. 0,9%)
08:45 Francia: Prezzi consumo, mensile (atteso -1%; preced. 0,4%)
09:00 Spagna: Prezzi consumo, annuale (atteso 2,9%; preced. 2,7%)
09:00 Spagna: Prezzi consumo, mensile (atteso -0,4%; preced. 0%)
11:00 Unione Europea: Produzione industriale, annuale (preced. 1,8%)
11:00 Unione Europea: Produzione industriale, mensile (atteso -1,8%; preced. 0,3%)
13:00 USA: Richieste mutui, settimanale (preced. -4,7%)
14:30 USA: Empire State Index (atteso 0,2 punti; preced. -8,7 punti)

Giovedì 16/10/2025
01:50 Giappone: Ordini macchinari core, mensile (atteso 0,5%; preced. -4,6%)
06:30 Giappone: Indice servizi, mensile (atteso -0,2%; preced. 0,5%)
08:00 Regno Unito: Bilancia commerciale beni (atteso -22 Mld £; preced. -22,24 Mld £)
08:00 Regno Unito: Produzione industriale, mensile (atteso 0,2%; preced. -0,9%)
08:00 Regno Unito: Produzione industriale, annuale (preced. 0,1%)
10:00 Italia: Prezzi consumo, annuale (atteso 1,6%; preced. 1,6%)
10:00 Italia: Prezzi consumo, mensile (atteso -0,2%; preced. 0,1%)
11:00 Unione Europea: Bilancia commerciale (preced. 12,4 Mld Euro)
11:00 Italia: Bilancia commerciale globale (atteso 7,55 Mld Euro; preced. 7,91 Mld Euro)
14:30 USA: PhillyFed (atteso 9,1 punti; preced. 23,2 punti)
16:00 USA: Vendite industria, mensile (preced. 1%)
16:00 USA: Scorte industria, mensile (atteso 0,1%; preced. 0,2%)
16:00 USA: Indice NAHB (atteso 33 punti; preced. 32 punti)
16:30 USA: Stoccaggi gas, settimanale (preced. 80 Mld piedi cubi)
18:00 USA: Scorte petrolio, settimanale (preced. 3,72 Mln barili)

Venerdì 17/10/2025
11:00 Unione Europea: Prezzi consumo, annuale (atteso 2,2%; preced. 2%)
11:00 Unione Europea: Prezzi consumo, mensile (atteso 0,1%; preced. 0,1%)
15:15 USA: Produzione industriale, annuale (preced. 0,9%)
15:15 USA: Produzione industriale, mensile (atteso 0,1%; preced. 0,1%)


(Foto: Silkstock - stock.adobe.com (ex Fotolia.it))
