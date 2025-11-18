Milano 17-nov
43.767 0,00%
Nasdaq 17-nov
24.800 -0,83%
Dow Jones 17-nov
46.590 -1,18%
Londra 17-nov
9.675 0,00%
Francoforte 17-nov
23.591 0,00%

Appuntamenti macroeconomici del 18 novembre 2025

I principali numeri dell'economia mondiale, con i dati puntuali e i valori attesi dagli analisti

Calendar, Macroeconomia
Appuntamenti macroeconomici del 18 novembre 2025
(Teleborsa) -
Martedì 18/11/2025
16:00 USA: Ordini industria, mensile (atteso 1,4%; preced. -1,3%)
16:00 USA: Indice NAHB (atteso 36 punti; preced. 37 punti)


(Foto: Silkstock - stock.adobe.com (ex Fotolia.it))
Condividi
```