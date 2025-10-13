Milano 10:39
42.285 +0,57%
Nasdaq 10-ott
24.222 0,00%
Dow Jones 10-ott
45.480 -1,90%
Londra 10:39
9.441 +0,15%
Francoforte 10:39
24.374 +0,55%

Borsa: A picco Hong Kong, in forte calo del 3,49%

L'Indice Hang Seng chiude a 25.373,43 punti

In breve, Finanza
Borsa: A picco Hong Kong, in forte calo del 3,49%
Giornata da dimenticare per Hong Kong, che riporta un -3,49% e termina gli scambi a 25.373,43 punti.
Condividi
```