Milano 17:35
42.168 +0,29%
Nasdaq 22:00
24.750 +2,18%
Dow Jones 22:02
46.068 +1,29%
Londra 17:35
9.443 +0,16%
Francoforte 17:35
24.388 +0,60%

Borsa: Giornata euforica per il Nasdaq-100, in forte rialzo dell'1,67%

L'indice del listino high-tech USA esordisce a 24.625,74 punti

In breve, Finanza
Ottima performance per il Nasdaq-100, che tratta in guadagno dell'1,67%, a quota 24.625,74 in apertura.
