Milano 17:29
44.522 -0,43%
Nasdaq 17:34
25.268 +1,12%
Dow Jones 17:34
48.926 +0,90%
Londra 17:29
10.141 +0,14%
Francoforte 17:30
24.578 -0,51%

Borsa: Giornata fiacca per il Nasdaq-100 (+0,24%)
L'indice del listino high-tech USA passa di mano con un trascurabile +0,24%, a quota 25.048,55 in apertura.
