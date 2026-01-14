Milano
17:35
45.647
+0,27%
Nasdaq
19:47
25.317
-1,65%
Dow Jones
19:47
48.992
-0,41%
Londra
17:35
10.184
+0,46%
Francoforte
17:35
25.286
-0,53%
Mercoledì 14 Gennaio 2026, ore 20.03
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Rubriche
Gli Editoriali
Gli Speciali
Top Mind
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ Borsa: Giornata da dimenticare per il Nasdaq-100, in forte calo -1,59% alle 19:30
Borsa: Giornata da dimenticare per il Nasdaq-100, in forte calo -1,59% alle 19:30
Il Nasdaq-100 scambia a 25.331,93 punti
In breve
,
Finanza
14 gennaio 2026 - 19.30
L'indice dei tecnologici USA mostra un disastroso -1,59% alle 19:30 e continua le contrattazioni a 25.331,93 punti.
Condividi
Leggi anche
Borsa: A picco il Nasdaq-100, in forte calo dell'1,93%
Borsa: Mette il turbo il Nasdaq-100, in forte crescita dell'1,56%
Borsa: Profondo rosso per Tokyo, in forte ribasso -1,5% alle 07:20
Borsa: Avvio sotto la parità per il Nasdaq-100, in calo dello 0,71%
Argomenti trattati
USA
(367)
·
Nasdaq 100
(114)
Titoli e Indici
Nasdaq 100
-1,65%
Altre notizie
Borsa: Il Nasdaq-100 apre con un rialzo dello 0,24%
Borsa: Punta al rialzo il Nasdaq-100, in progresso dello 0,51%
Borsa: Punta al rialzo il Nasdaq-100, in progresso dell'1,09%
Borsa: Apprezzabile rialzo per il Nasdaq-100, in guadagno dello 0,72%
Borsa: Apprezzabile rialzo per il Nasdaq-100, in guadagno dell'1,05%
Borsa: Apprezzabile rialzo per il Nasdaq-100, in guadagno dello 0,62%
Guide
Perpetual bond: significato, come funzionano e quali sono i rischi
I perpetual bond, o bond perpetui, sono titoli debito che, a differenza delle obbligazioni tradizionali, non prevedono una data di scadenza per il rimborso del capitale.
leggi tutto