Milano 10:40
42.283 +0,56%
Nasdaq 10-ott
24.222 0,00%
Dow Jones 10-ott
45.480 -1,90%
Londra 10:41
9.441 +0,15%
Francoforte 10:40
24.373 +0,54%

Borsa: Shanghai apre in ribasso dello 0,94%
L'Indice della Borsa cinese in sensibile calo dello 0,94%, a quota 3.897,03 in apertura.
