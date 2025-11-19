Milano 18-nov
42.839 -2,12%
Nasdaq 18-nov
24.503 -1,20%
Dow Jones 18-nov
46.092 -1,07%
Londra 18-nov
9.552 -1,27%
Francoforte 18-nov
23.181 -1,74%

Borsa: Shanghai apre in rosso dello 0,81%

L'Indice della Borsa di Shanghai avvia gli scambi a 3.939,81 punti

L'Indice della Borsa cinese si muove in territorio negativo (-0,81%), a quota 3.939,81 in apertura.
