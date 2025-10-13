Delfin, utile 2024 più che raddoppiato a 1,39 miliardi di euro

(Teleborsa) - L'Assemblea dei soci
di Delfin
, la holding della famiglia Del Vecchio, ha approvato il bilancio della società al 31 dicembre 2024
, che conferma l'andamento record e la costante crescita di redditività e valore del portafoglio di partecipazioni. Il gruppo Delfin ha riportato ricavi da dividendi per un totale di oltre 1,144 miliardi di euro, in crescita del 29% rispetto all'esercizio precedente, e un utile d'esercizio di 1,393 miliardi, in crescita del 105%
sul 2024.
Tutte le società in portafoglio contribuiscono al risultato, con un valore degli asset di proprietà superiore oggi ai 55 miliardi di euro
e di circa 45 miliardi al 31 dicembre scorso, in crescita dell'31% rispetto al 2023.
Delfin, sulla base degli ottimi andamenti delle società partecipate, stima di ricevere nell'anno in corso, entro il 31 dicembre 2025, dividendi e premi per un totale record di 1,2 miliardi
di euro.
"Desidero esprimere la mia riconoscenza all'Amministratore Delegato Romolo Bardin e all'intero Consiglio di Amministrazione per l'impegno e la dedizione con cui portano avanti il nostro percorso di crescita - ha commentato Francesco Milleri, Presidente
di Delfin - L'eredità del nostro fondatore vive non solo nei risultati, ma nel modo in cui li perseguiamo
: con senso di responsabilità verso le persone e le imprese che fanno parte del nostro percorso. Gli oltre 200 mila dipendenti di EssilorLuxottica
rappresentano ogni giorno la prova che la crescita economica è davvero sostenibile solo quando migliora la qualità della vita e apre la strada a un futuro migliore".
"Allo stesso tempo, nella finanza continuiamo lungo la strada tracciata da Leonardo Del Vecchio, portando modernità in un sistema che deve riuscire a evolvere e ad adattarsi a nuovi scenari competitivi - ha aggiunto - Crediamo in un sistema finanziario aperto e dinamico come elemento fondamentale per valorizzare le eccellenze produttive del paese. Delfin intende continuare a svolgere il proprio ruolo di investitore responsabile
, portatore di una visione moderna in cui tecnologia, dimensione e prospettiva internazionale sono i cardini per la crescita futura".