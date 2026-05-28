Nomura alza del 50% l'obiettivo di utile annuo nel nuovo piano
(Teleborsa) - Nomura, importante banca d'investimento giapponese, punta a raggiungere un utile ante imposte annuo di almeno 750 miliardi di yen (circa 4,05 miliardi di euro) entro l'anno fiscale che si concluderà a marzo 2031, il 50% in più rispetto al precedente obiettivo di oltre 500 miliardi di yen fissato a maggio 2024. È quanto emerge da una presentazione agli investitori durante l'Investor Day. Inoltre, prevede di conseguire un ROE annuo di almeno il 10-12%, in aumento rispetto al precedente obiettivo dell'8-10% o più.
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