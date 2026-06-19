Delfin, L.M. Del Vecchio: pronto a completare riassetto ma serve chiarezza

(Teleborsa) - "Alla prossima assemblea di Delfin, il 30 giugno, non mi presenterò per dichiarare una rinuncia, nè per raccontare un ripensamento. La mia disponibilità a completare l'operazione rimane, purchè vengano ripristinate chiarezza, coerenza e sostenibilità finanziaria. Il 30 giugno vorrò capire perchè le cautele del Board siano emerse soltanto dopo il voto favorevole e dopo dichiarazioni pubbliche che descrivevano il riassetto come un elemento di stabilità. Vorrò capire perchàè, nel momento in cui si poteva finalmente voltare pagina, qualcuno abbia scelto di alzare un muro". Lo scrive Leonardo Maria Del Vecchio, in una lettera pubblicata online da QN, a proposito del riassetto di Delfin, la finanziaria della famiglia Del Vecchio a capo di EssilorLuxottica e con partecipazioni in Generali , MPS e UniCredit .



"Il 30 giugno - aggiunge - non riguarderà i dividendi, il bilancio o il closing con Luca e Paola. Non riguarderà un'operazione votata, sostenuta pubblicamente, negoziata con le banche, e poi progressivamente svuotata. Il 30 giugno si affronterà qualcosa di più profondo: la natura stessa e il futuro di Delfin".

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