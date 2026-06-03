Freedom Holding raddoppia l'utile a 153,3 milioni nell'esercizio 2026

(Teleborsa) - Freedom Holding , società quotata al Nasdaq che controlla la fintech Freedom 24, ha chiuso l’esercizio fiscale 2026 al 31 marzo 2026 con ricavi in crescita e utile raddoppiato.



L'Utile netto si è attestato a 153,3 milioni di dollari, pressoché raddoppiato (+101%) rispetto ai 76,2 milioni di dollari dell'esercizio precedente. L'utile ante imposte parallelamente si porta a 226 milioni di dollari, rispetto ai 104,6 milioni di dollari precedenti. L'utile base per azione sale a 2,56 dollari, rispetto a 1,28 dollari dell’anno precedente.



I ricavi totali sono cresciuti del 9% a 2,2 miliardi di dollari. La crescita dei ricavi è stata trainata dall’utile netto da operazioni su titoli, che ha raggiunto 158,8 milioni di dollari, principalmente grazie alle vendite di debito sovrano e corporate del Kazakistan. L’utile netto su strumenti finanziari derivati è aumentato di oltre cinque volte, raggiungendo 66,8 milioni, soprattutto grazie alla rivalutazione positiva degli swap valutari, mentre le vendite di beni e servizi sono più che raddoppiate, attestandosi a 97,4 milioni di dollari, a conferma della continua espansione dell’ecosistema del Gruppo oltre i prodotti finanziari. I proventi da interessi, la principale voce di ricavo del Gruppo, sono aumentati del 2%, raggiungendo 882,5 milioni di dollari.



I clienti bancari sono raddoppiati, superando i 5 milioni, mentre i conti di intermediazione sono saliti a 858.000. Gli utenti attivi mensili della Freedom SuperApp hanno raggiunto quota 2,6 milioni a marzo 2026, in crescita del 154% su base annua, con una media di 634.578 utenti attivi giornalieri.



Il totale attivo si attesta a 13,2 miliardi di dollari, in crescita del 33%.



"L’esercizio fiscale 2026 è stato, per Freedom Holding Corp., un periodo di costante rafforzamento del business, ulteriore espansione dell’ecosistema e realizzazione di iniziative strategiche in nuove aree", ha sottolineato Timur Turlov, Founder e CEO di Freedom Holding, aggiungendo "questi risultati riflettono l’efficacia della nostra strategia di lungo termine, l’elevato coinvolgimento del nostro team e la fiducia dei nostri clienti, partner e investitori”.

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