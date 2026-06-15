Neurosoft, l'assemblea approva il bilancio 2025 e la destinazione del risultato

(Teleborsa) - L'Assemblea degli Azionisti di Neurosoft ha approvato il bilancio d'esercizio 2025 e deliberato, tra l'altro, di destinare l'intero utile netto al fondo di accantonamento utili non distribuiti.



L'esercizio 2025 - ricorda una nota - si è chiuso con ricavi consolidati pari a 34,74 milioni di euro (in calo dell'8,4% rispetto all'esercizio 2024), principalmente a seguito di una normalizzazione dei volumi di progetto dopo un anno precedente particolarmente positivo. Allo stesso tempo, un importante contratto acquisito verso la fine dell'anno – originariamente previsto per essere parzialmente eseguito entro il 2025 – è stato posticipato al 2026, ponendo solide basi per l'anno a venire.



L'EBITDA si è attestato a 3,86 milioni di euro, in calo del 6,0% su base annua, grazie alla rigorosa disciplina dei costi mantenuta dall'azienda, che ha ampiamente compensato l'impatto del calo dei ricavi sulla redditività operativa. L'utile ante imposte si attesta a 1,71 milioni di euro (2,25 milioni di euro nel 2024, in calo del 23,9% su base annua) e, di conseguenza, l'utile netto è pari a 1,19 milioni di euro (1,68 milioni di euro nel 2024, in calo del 29,37% su base annua).



Il patrimonio netto nel 2025 è pari a 9,51 milioni di euro (8,32 milioni di euro nel 2024), con un indebitamento netto pari a 0,49 milioni di euro rispetto a un indebitamento netto di 1,95 milioni di euro nel 2024, principalmente grazie all'aumento della liquidità e alla riduzione degli obblighi di leasing. Inoltre, al 31 dicembre 2025, la Società dispone di un capitale circolante positivo di 7,59 milioni di euro, nonché di sufficienti linee di credito non utilizzate che possono essere impiegate se necessario.

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