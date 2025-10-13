Francoforte: andamento sostenuto per Lanxess

(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per la compagnia chimica tedesca
, in guadagno del 2,01% sui valori precedenti.
L'andamento di Lanxess
nella settimana, rispetto al Germany MDAX
, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.
Il quadro tecnico della società che produce prodotti chimici e polimeri
segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 20,05 Euro, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 20,43. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 19,83.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)