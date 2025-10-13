Milano 10:42
Francoforte: andamento sostenuto per Lanxess

(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per la compagnia chimica tedesca, in guadagno del 2,01% sui valori precedenti.

L'andamento di Lanxess nella settimana, rispetto al Germany MDAX, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.


Il quadro tecnico della società che produce prodotti chimici e polimeri segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 20,05 Euro, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 20,43. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 19,83.

