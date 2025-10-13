Milano 10:43
42.246 +0,47%
Nasdaq 10-ott
24.222 0,00%
Dow Jones 10-ott
45.480 -1,90%
Londra 10:43
9.437 +0,10%
Francoforte 10:42
24.377 +0,56%

Francoforte: nuovo spunto rialzista per Infineon

Migliori e peggiori
Francoforte: nuovo spunto rialzista per Infineon
(Teleborsa) - Avanza la compagnia hi-tech tedesca, che guadagna bene, con una variazione del 2,09%.

La tendenza ad una settimana di Infineon è più fiacca rispetto all'andamento del DAX. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.


Lo scenario tecnico del produttore di chip mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 32 Euro con area di resistenza individuata a quota 33,05. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 31,31.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```