Milano 14:53
45.697 +0,71%
Nasdaq 2-gen
25.206 0,00%
Dow Jones 2-gen
48.382 +0,66%
Londra 14:53
9.981 +0,30%
Francoforte 14:53
24.706 +0,68%

Francoforte: risultato positivo per Infineon

(Teleborsa) - Scambia in profit la compagnia hi-tech tedesca, che lievita del 2,52%.

L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Infineon più pronunciata rispetto all'andamento del DAX. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.


Lo status tecnico del produttore di chip è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 39,64 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 38,78. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 40,49.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
