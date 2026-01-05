Francoforte: risultato positivo per Infineon

compagnia hi-tech tedesca

Infineon

DAX

produttore di chip

(Teleborsa) - Scambia in profit la, che lievita del 2,52%.L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista dipiù pronunciata rispetto all'andamento del. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.Lo status tecnico delè in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 39,64 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 38,78. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 40,49.