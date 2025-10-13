FS finalista agli European Risk Management Awards 2025

(Teleborsa) - Il modello di risk management del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane
è il progetto con cui Michelangela Scuderi,
Head of Risk Management FS
, è stata selezionata tra i finalisti degli European Risk Management Awards 2025. Lo riporta FS News.it,
portale informativo del Gruppo sottolineando che il prestigioso riconoscimento internazionale promosso da FERMA (Federation of European Risk Management Associations) e Commercial Risk Europe,
che ogni anno premia le eccellenze
nella gestione del rischio a livello continentale. La candidatura, presentata nella categoria Risk Manager of the Year, si basa sullo stesso progetto che ha consentito di conquistare il premio nazionale ANRA - Risk Manager dell’anno, grazie a un approccio innovativo e integrato nella gestione dei rischi aziendali. Il modello di risk management di FS, s
viluppato negli ultimi due anni e recentemente aggiornato con la pubblicazione di tre procedure che disciplinano le attività di gestione del rischio svolte dalle società del Gruppo, rappresenta una best practice nella definizione e applicazione di una metodologia personalizzata. Tale modello si basa su una tassonomia chiara, strumenti digitali user-friendly e un linguaggio accessibile che facilita la diffusione della cultura del rischio in tutte le funzioni aziendali. Elemento distintivo del modello è l’approccio wide and embedded, ovvero una gestione del rischio diffusa e integrata in ogni processo, accompagnata da un costante supporto operativo alle strutture aziendali e da un forte investimento nella formazione e sensibilizzazione interna. La proclamazione
del vincitore degli European Risk Management Awards è in programma per il 22 ottobre a Zurigo.
Un traguardo che conferma il riconoscimento, anche in ambito europeo, del lavoro del team multidisciplinare del Gruppo FS Italiane, capace di costruire un sistema di controllo interno moderno, efficiente e centrato sulla qualità delle persone.