Intrattenimento, TimVision amplia ancora offerta: da oggi arriva HBO Max

Cultura, Economia
(Teleborsa) - In arrivo le serie TV più attese come il nuovo Original ‘A Knight of the Seven Kingdoms’, la seconda stagione di ‘The Pitt’, il medical drama trionfatore agli Emmy Awards, ‘Industry’, ambientata nel mondo della finanza, e ‘Portobello’, di Marco Bellocchio con Fabrizio Gifuni, Da oggi HBO Max entra nella famiglia TimVision che amplia ancora la sua importante offerta di intrattenimento con nuove combinazioni di contenuti per soddisfare sempre di più le diverse esigenze. Oltre, ovviamente, a tutti i successi storici di HBO.

TimVision si conferma così come l’aggregatore di streaming più completo sul mercato italiano, offrendo un accesso semplice e conveniente a HBO Max, Netflix, DAZN, Disney+, Prime Video, Infinity+, Paramount+ e Apple TV.

In tutti i pacchetti è sempre incluso TimVision Play, il ricco catalogo TIM di film, serie TV, contenuti per bambini e lo sport, che comprende, senza costi aggiuntivi, i sei canali Eurosport per godersi i grandi eventi internazionali, dagli Australian Open alle Olimpiadi Invernali Milano Cortina 2026.


