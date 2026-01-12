Milano 17:35
Finanza
Sogefi, esce il CFO Olivier Proust. Arriva Michele Cavigioli dalla controllante CIR
(Teleborsa) - Sogefi, società quotata su Euronext STAR Milan e operante nel settore della componentistica per auto (fa parte del gruppo CIR), ha comunicato che Olivier Proust, Group Chief Financial Officer, ha terminato il proprio rapporto di lavoro con il Gruppo, con effetto dalla data odierna. Proust detiene 74.332 azioni della società.

Michele Cavigioli viene nominato Head of Finance, Investor Relations and Special Projects (mantenendo le sue attuali mansioni in seno alla controllante CIR, dove ricopre la carica di CFO). Maria Beatrice De Minicis, attuale Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari, viene nominata Head of Group Accounting, Controlling, Planning and Risk Management.
