Intesa Sanpaolo nomina Francesca Nieddu Chief Compliance Officer e Mauro Senati Chief Risk Officer

Intesa Sanpaolo

(Teleborsa) -rende noti due importanti avvicendamenti al vertice del Gruppo guidato da Carlo Messina.la responsabilità dell’Area di Governo Chief Compliance Officer viene affidata a Francesca Nieddu, mentre a Mauro Senati viene affidata l’Area di Governo Chief Risk Officer.Le due nomine, spiega una nota, deliberate dal Consiglio di Amministrazione, rappresentano la conferma della capacità di Intesa Sanpaolo di valorizzare i migliori talenti manageriali puntando sulle risorse interne per il ricambio generazionale.Davide Alfonsi, già Chief Risk Officer, e Piero Boccassino, già Chief Compliance Officer, continueranno a mettere a disposizione le loro competenze e professionalità in qualità di Senior Advisor a diretto riporto del Consigliere Delegato e CEO Carlo Messina.dichiara: “Ringrazio di cuore Davide Alfonsi e Piero Boccassino: nel corso di lunghi anni in posizioni chiave hanno assicurato al nostro Gruppo un significativo contributo alla crescita della solidità e alla posizione di leadership europea. Auguro buon lavoro a Francesca Nieddu e a Mauro Senati. Sono soddisfatto che, anche per due posizioni di vertice così cruciali, abbiamo potuto individuare all’interno della nostra organizzazione le migliori risorse. Questoe per il riconoscimento del merito che Intesa Sanpaolo conduce da diversi anni, di cui sono particolarmente orgoglioso”.