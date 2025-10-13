New York: brillante l'andamento di JP Morgan

società finanziaria con sede a New York

Dow Jones

colosso finanziario americano

JP Morgan

(Teleborsa) - Scambia in profit la, che lievita del 2,38%.Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione alrispetto all'indice di riferimento.Analizzando lo scenario disi evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 306 USD. Prima resistenza a 309,6. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 303,9.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)