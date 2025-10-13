New York: brillante l'andamento di JP Morgan

(Teleborsa) - Scambia in profit la società finanziaria con sede a New York
, che lievita del 2,38%.
Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del Dow Jones
. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione al colosso finanziario americano
rispetto all'indice di riferimento.
Analizzando lo scenario di JP Morgan
si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 306 USD. Prima resistenza a 309,6. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 303,9.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)