New York: VF Corporation sale verso 14,26 USD

(Teleborsa) - Rialzo per l', che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 5,69%.Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice, evidenzia un rallentamento del trend dirispetto all', e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.Analizzando lo scenario disi evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 13,69 Dollari USA. Prima resistenza a 14,26. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 13,33.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)