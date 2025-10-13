New York: VF Corporation sale verso 14,26 USD

(Teleborsa) - Rialzo per l'azienda di abbigliamento statunitense
, che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 5,69%.
Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice S&P-500
, evidenzia un rallentamento del trend di VF Corporation
rispetto all'indice del basket statunitense
, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.
Analizzando lo scenario di VF Corporation
si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 13,69 Dollari USA. Prima resistenza a 14,26. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 13,33.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)