OpenAI e Broadcom collaborano su 10 gigawatt di chip AI personalizzati

(Teleborsa) - OpenAI
ha scelto Broadcom
per una partnership strategica per sviluppare i suoi primi processori di intelligenza artificiale interni
, un passo chiave per soddisfare la crescente domanda dei servizi ChatGPT. L’annuncio ha spinto le azioni Broadcom oltre il +12% nel premarket. L’accordo prevede che OpenAI progetterà i chip mentre a Broadcom è affidato lo sviluppo e la distribuzione che inizierà nella seconda metà del 2026 e sarà completata entro la fine del 2029. I dettagli finanziari
non sono stati resi noti.
L’iniziativa prevede il rollout di chip
per una capacità complessiva di 10 gigawatt, pari al fabbisogno energetico di oltre 8 milioni di famiglie statunitensi, o cinque volte l’energia prodotta dalla diga di Hoover.
La scorsa settimana OpenAI ha siglato
un accordo da 6 gigawatt
con AMD, includendo anche un’opzione per acquisire una quota della società, e ha annunciato che Nvidia investirà fino a 100 miliardi di dollari nella startup, fornendo sistemi data-center con almeno 10 gigawatt di capacità.Sam Altman
, CEO di OpenAI, ha definito la collaborazione "un passo critico per costruire l’infrastruttura necessaria a sbloccare il pieno potenziale dell’AI". Hock Tan
, CEO di Broadcom, ha sottolineato come l’accordo rappresenti "un momento cruciale nella corsa verso l’intelligenza artificiale generale", mentre Greg Brockman
, presidente di OpenAI, ha evidenziato che i chip personalizzati permetteranno di trasferire direttamente nei sistemi hardware le innovazioni sviluppate nei modelli di punta.(Foto: Levart_Photographer on Unsplash)