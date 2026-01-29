Microsoft, ricavi record ma fiducia investitori in calo: pesano costi AI e rallentamento Cloud

(Teleborsa) - Microsoft ha chiuso il(ottobre-dicembre 2025) con risultati superiori alle attese in termini di, ma che non hanno convinto Wall Street. Isono saliti del 17% raggiungendo gli, superando le stime di 80,27 miliardi. Tuttavia, il titolo è crollato del 6,5% nelle contrattazioni after-market a causa delle preoccupazioni degli investitori per l'ingentee il raffreddamento della crescita nelLa spesa in conto capitale di Microsoft ha infatti raggiunto la cifra record dinel trimestre, un balzo di quasi il 66% rispetto all'anno precedente. Circa due terzi di tale importo sono stati destinati all'acquisto diper il calcolo. Questo massiccio piano di investimenti, che supera i 200 miliardi di dollari dall'inizio dell'anno fiscale 2024, sta iniziando a pesare sui bilanci: isono cresciuti del 19%, superando la crescita dei ricavi stessi (17%). Gli analisti temono che questa tendenza possa compromettere ia lungo termine, specialmente con l'aumento dei costi dei chip di memoria.La divisione cloudha registrato una crescita del 39%, superando di poco il consenso del 38,8%. Sebbene ildel business cloud sia più che raddoppiato toccando i 625 miliardi di dollari, il dato è fortemente influenzato dalla partnership con, che rappresenta circa il 45% delle obbligazioni di performance rimanenti. Escludendo OpenAI, la crescita del backlog cloud si attesta al 28%.Per la prima volta, il CEO Satya Nadella ha rivelato i dati di utilizzo di, che conta oggi 15 milioni di utenti annuali paganti. Nonostante ciò, la concorrenza diinizia a minacciare la quota di mercato di Microsoft, proprio mentre OpenAI ha ottenuto la libertà di stringere accordi cloud con altre aziende, riducendo potenzialmente la sua dipendenza esclusiva da Azure.