Microsoft, ricavi record ma fiducia investitori in calo: pesano costi AI e rallentamento Cloud

(Teleborsa) - Microsoft ha chiuso il secondo trimestre fiscale
(ottobre-dicembre 2025) con risultati superiori alle attese in termini di fatturato
, ma che non hanno convinto Wall Street. I ricavi totali
sono saliti del 17% raggiungendo gli 81,3 miliardi di dollari
, superando le stime di 80,27 miliardi. Tuttavia, il titolo è crollato del 6,5% nelle contrattazioni after-market a causa delle preoccupazioni degli investitori per l'ingente spesa in capitale
e il raffreddamento della crescita nel settore cloud
.
La spesa in conto capitale di Microsoft ha infatti raggiunto la cifra record di 37,5 miliardi di dollari
nel trimestre, un balzo di quasi il 66% rispetto all'anno precedente. Circa due terzi di tale importo sono stati destinati all'acquisto di chip
per il calcolo. Questo massiccio piano di investimenti, che supera i 200 miliardi di dollari dall'inizio dell'anno fiscale 2024, sta iniziando a pesare sui bilanci: i costi dei ricavi
sono cresciuti del 19%, superando la crescita dei ricavi stessi (17%). Gli analisti temono che questa tendenza possa compromettere i margini
a lungo termine, specialmente con l'aumento dei costi dei chip di memoria.
La divisione cloud Azure
ha registrato una crescita del 39%, superando di poco il consenso del 38,8%. Sebbene il backlog contrattuale
del business cloud sia più che raddoppiato toccando i 625 miliardi di dollari, il dato è fortemente influenzato dalla partnership con OpenAI
, che rappresenta circa il 45% delle obbligazioni di performance rimanenti. Escludendo OpenAI, la crescita del backlog cloud si attesta al 28%.
Per la prima volta, il CEO Satya Nadella ha rivelato i dati di utilizzo di M365 Copilot
, che conta oggi 15 milioni di utenti annuali paganti. Nonostante ciò, la concorrenza di Google Gemini
e Anthropic
inizia a minacciare la quota di mercato di Microsoft, proprio mentre OpenAI ha ottenuto la libertà di stringere accordi cloud con altre aziende, riducendo potenzialmente la sua dipendenza esclusiva da Azure.