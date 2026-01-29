Milano 9:38
Microsoft, ricavi record ma fiducia investitori in calo: pesano costi AI e rallentamento Cloud

(Teleborsa) - Microsoft ha chiuso il secondo trimestre fiscale (ottobre-dicembre 2025) con risultati superiori alle attese in termini di fatturato, ma che non hanno convinto Wall Street. I ricavi totali sono saliti del 17% raggiungendo gli 81,3 miliardi di dollari, superando le stime di 80,27 miliardi. Tuttavia, il titolo è crollato del 6,5% nelle contrattazioni after-market a causa delle preoccupazioni degli investitori per l'ingente spesa in capitale e il raffreddamento della crescita nel settore cloud.

La spesa in conto capitale di Microsoft ha infatti raggiunto la cifra record di 37,5 miliardi di dollari nel trimestre, un balzo di quasi il 66% rispetto all'anno precedente. Circa due terzi di tale importo sono stati destinati all'acquisto di chip per il calcolo. Questo massiccio piano di investimenti, che supera i 200 miliardi di dollari dall'inizio dell'anno fiscale 2024, sta iniziando a pesare sui bilanci: i costi dei ricavi sono cresciuti del 19%, superando la crescita dei ricavi stessi (17%). Gli analisti temono che questa tendenza possa compromettere i margini a lungo termine, specialmente con l'aumento dei costi dei chip di memoria.

La divisione cloud Azure ha registrato una crescita del 39%, superando di poco il consenso del 38,8%. Sebbene il backlog contrattuale del business cloud sia più che raddoppiato toccando i 625 miliardi di dollari, il dato è fortemente influenzato dalla partnership con OpenAI, che rappresenta circa il 45% delle obbligazioni di performance rimanenti. Escludendo OpenAI, la crescita del backlog cloud si attesta al 28%.

Per la prima volta, il CEO Satya Nadella ha rivelato i dati di utilizzo di M365 Copilot, che conta oggi 15 milioni di utenti annuali paganti. Nonostante ciò, la concorrenza di Google Gemini e Anthropic inizia a minacciare la quota di mercato di Microsoft, proprio mentre OpenAI ha ottenuto la libertà di stringere accordi cloud con altre aziende, riducendo potenzialmente la sua dipendenza esclusiva da Azure.
