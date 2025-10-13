Milano 10:46
42.206 +0,38%
Nasdaq 10-ott
24.222 0,00%
Dow Jones 10-ott
45.480 -1,90%
Londra 10:46
9.436 +0,09%
Francoforte 10:46
24.360 +0,49%

Parigi: nuovo spunto rialzista per Legrand

Parigi: nuovo spunto rialzista per Legrand
Seduta vivace oggi per il Gruppo industriale francese, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,14%.
