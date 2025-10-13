Piazza Affari: brillante l'andamento di Buzzi

(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per la società attiva nel settore del cemento
, in guadagno dell'1,99% sui valori precedenti.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Buzzi
più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE MIB
. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
L'esame di breve periodo di Buzzi
classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 49,79 Euro e primo supporto individuato a 48,81. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 50,77.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)