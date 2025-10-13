Milano 10:47
Piazza Affari: brillante l'andamento di Buzzi

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per la società attiva nel settore del cemento, in guadagno dell'1,99% sui valori precedenti.

L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Buzzi più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE MIB. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.


L'esame di breve periodo di Buzzi classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 49,79 Euro e primo supporto individuato a 48,81. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 50,77.

