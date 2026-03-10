Milano 13:54
45.037 +2,30%
Nasdaq 9-mar
24.967 0,00%
Dow Jones 9-mar
47.741 0,00%
Londra 13:54
10.407 +1,53%
Francoforte 13:54
23.926 +2,20%

Piazza Affari: scambi al rialzo per Buzzi

(Teleborsa) - Avanza la società attiva nel settore del cemento, che guadagna bene, con una variazione del 3,17%.

L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE MIB mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Buzzi, che fa peggio del mercato di riferimento.


Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per Buzzi, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 43,84 Euro. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 44,66. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 43,4.

