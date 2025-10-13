Milano 10:48
42.179 +0,31%
Nasdaq 10-ott
24.222 0,00%
Dow Jones 10-ott
45.480 -1,90%
Londra 10:48
9.435 +0,08%
Francoforte 10:48
24.354 +0,46%

Piazza Affari: nuovo spunto rialzista per doValue

(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per il Gruppo specializzato nella gestione di crediti per banche e investitori, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,79%.

L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE Italia Mid Cap mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di doValue, che fa peggio del mercato di riferimento.


Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per doValue, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 2,979 Euro. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 3,039. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 2,939.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
