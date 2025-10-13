Piazza Affari: nuovo spunto rialzista per doValue

(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per il Gruppo specializzato nella gestione di crediti per banche e investitori
, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,79%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE Italia Mid Cap
mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di doValue
, che fa peggio del mercato di riferimento.
Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per doValue
, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 2,979 Euro. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 3,039. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 2,939.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)