Piazza Affari: positiva la giornata per Alerion Clean Power

(Teleborsa) - Seduta positiva per la società che opera nel settore della produzione e vendita di energia elettrica da fonti rinnovabili
, che avanza bene del 2,10%.
La trendline del titolo su base settimanale si muove parallelamente a quella del FTSE Italia Mid Cap
, ad evidenza del fatto che il movimento di Alerion Clean Power
subisce la pressione del mercato a cui fa riferimento, piuttosto che di eventi legati al titolo stesso.
Il quadro tecnico di Alerion Clean Power
segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 19,07 Euro, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 19,69. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 18,73.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)