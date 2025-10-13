Piazza Affari: positiva la giornata per Alerion Clean Power

società che opera nel settore della produzione e vendita di energia elettrica da fonti rinnovabili

FTSE Italia Mid Cap

Alerion Clean Power

(Teleborsa) - Seduta positiva per la, che avanza bene del 2,10%.La trendline del titolo su base settimanale si muove parallelamente a quella del, ad evidenza del fatto che il movimento disubisce la pressione del mercato a cui fa riferimento, piuttosto che di eventi legati al titolo stesso.Il quadro tecnico disegnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 19,07 Euro, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 19,69. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 18,73.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)