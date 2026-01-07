Piazza Affari: andamento sostenuto per Alerion Clean Power

(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per la società che opera nel settore della produzione e vendita di energia elettrica da fonti rinnovabili
, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,08%.
Lo scenario su base settimanale di Alerion Clean Power
rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE Italia Mid Cap
. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Si indebolisce il quadro tecnico di Alerion Clean Power
, con la curva che potrebbe testare l'area di supporto stimata a 18,47 Euro, mentre al contrario spunti rialzisti incontrerebbero il primo ostacolo a 18,79. Le attese sono per una continuazione del trend ribassista verso quota 18,25.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)