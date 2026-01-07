Milano 13:34
45.615 -0,30%
Nasdaq 6-gen
25.640 0,00%
Dow Jones 6-gen
49.462 +0,99%
Londra 13:34
10.058 -0,64%
Francoforte 13:34
25.032 +0,56%

Piazza Affari: andamento sostenuto per Alerion Clean Power

Migliori e peggiori
Piazza Affari: andamento sostenuto per Alerion Clean Power
(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per la società che opera nel settore della produzione e vendita di energia elettrica da fonti rinnovabili, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,08%.

Lo scenario su base settimanale di Alerion Clean Power rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE Italia Mid Cap. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.


Si indebolisce il quadro tecnico di Alerion Clean Power, con la curva che potrebbe testare l'area di supporto stimata a 18,47 Euro, mentre al contrario spunti rialzisti incontrerebbero il primo ostacolo a 18,79. Le attese sono per una continuazione del trend ribassista verso quota 18,25.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```