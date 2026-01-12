Piazza Affari: giornata depressa per Alerion Clean Power

(Teleborsa) - Si muove verso il basso la società che opera nel settore della produzione e vendita di energia elettrica da fonti rinnovabili
, con una flessione del 2,42%.
Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE Italia Mid Cap
, evidenzia un rallentamento del trend di Alerion Clean Power
rispetto all'indice delle società a media capitalizzazione
, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.
Il quadro tecnico di breve periodo di Alerion Clean Power
mostra un'accelerazione al rialzo della curva con target individuato a 18,75 Euro. Rischio di discesa fino a 18,39 che non pregiudicherà la buona salute del trend corrente ma che rappresenta una correzione temporanea. Le attese sono per un'estensione della trendline rialzista verso quota 19,11.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)