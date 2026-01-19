Piazza Affari: movimento negativo per Alerion Clean Power

(Teleborsa) - Composto ribasso per la società che opera nel settore della produzione e vendita di energia elettrica da fonti rinnovabili
, in flessione del 3,18% sui valori precedenti.
Lo scenario su base settimanale di Alerion Clean Power
rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE Italia Mid Cap
. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Lo status tecnico di Alerion Clean Power
mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 17,43 Euro, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 18,01. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 17,23.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)