Piazza Affari: movimento negativo per Alerion Clean Power

(Teleborsa) - Composto ribasso per la società che opera nel settore della produzione e vendita di energia elettrica da fonti rinnovabili, in flessione del 3,18% sui valori precedenti.

Lo scenario su base settimanale di Alerion Clean Power rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE Italia Mid Cap. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.


Lo status tecnico di Alerion Clean Power mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 17,43 Euro, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 18,01. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 17,23.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
