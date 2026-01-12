Milano 17:35
45.732 +0,03%
Nasdaq 20:27
25.832 +0,25%
Dow Jones 20:27
49.511 +0,01%
Londra 17:35
10.141 +0,16%
Francoforte 17:35
25.405 +0,57%

Piazza Affari: in calo Alerion Clean Power

Migliori e peggiori, In breve
Piazza Affari: in calo Alerion Clean Power
Ribasso composto e controllato per la società che opera nel settore della produzione e vendita di energia elettrica da fonti rinnovabili, che presenta una flessione del 2,42% sui valori precedenti.
Condividi
```