Piazza Affari: rosso per Alerion Clean Power

(Teleborsa) - Composto ribasso per la società che opera nel settore della produzione e vendita di energia elettrica da fonti rinnovabili
, in flessione del 2,98% sui valori precedenti.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE Italia Mid Cap
mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Alerion Clean Power
, che fa peggio del mercato di riferimento.
Lo scenario di breve periodo di Alerion Clean Power
evidenzia un declino dei corsi verso area 17,45 Euro con prima area di resistenza vista a 17,79. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 17,33.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)