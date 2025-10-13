Piazza Affari: positiva la giornata per Interpump

(Teleborsa) - Scambia in profit il costruttore di pompe ad alta pressione
, che lievita del 2,49%.
Il movimento di Interpump
, nella settimana, segue nel bene e nel male l'andamento del FTSE MIB
, rendendo il titolo fortemente influenzato dal mercato di riferimento e meno da notizie inerenti alla società stessa.
Lo status tecnico della società industriale
mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 39,17 Euro, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 39,75. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 38,81.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)