Piazza Affari: positiva la giornata per Interpump

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Scambia in profit il costruttore di pompe ad alta pressione, che lievita del 2,49%.

Il movimento di Interpump, nella settimana, segue nel bene e nel male l'andamento del FTSE MIB, rendendo il titolo fortemente influenzato dal mercato di riferimento e meno da notizie inerenti alla società stessa.


Lo status tecnico della società industriale mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 39,17 Euro, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 39,75. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 38,81.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
