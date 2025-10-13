Milano 10:49
Piazza Affari: risultato positivo per Telecom Italia

(Teleborsa) - Balza in avanti la compagnia telefonica, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 3,31%.

Comparando l'andamento del titolo con il FTSE MIB, su base settimanale, si nota che Telecom mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +1,74%, rispetto a -1,92% del principale indice della Borsa di Milano).


Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista dell'azienda telefonica. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 0,496 Euro, con il supporto più immediato individuato in area 0,481. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 0,4715.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
