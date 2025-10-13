Piazza Affari: risultato positivo per Telecom Italia

(Teleborsa) - Balza in avanti la compagnia telefonica
, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 3,31%.
Comparando l'andamento del titolo con il FTSE MIB
, su base settimanale, si nota che Telecom
mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +1,74%, rispetto a -1,92% del principale indice della Borsa di Milano
).
Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista dell'azienda telefonica
. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 0,496 Euro, con il supporto più immediato individuato in area 0,481. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 0,4715.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)