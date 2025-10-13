Milano 17:35
42.168 +0,29%
Nasdaq 22:00
24.750 +2,18%
Dow Jones 22:02
46.068 +1,29%
Londra 17:35
9.443 +0,16%
Francoforte 17:35
24.388 +0,60%

Piazza Affari: scambi in positivo per CIR

(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per la holding finanziaria, in guadagno del 2,78% sui valori precedenti.

Comparando l'andamento del titolo con il FTSE Italia Mid Cap, su base settimanale, si nota che CIR mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +0,6%, rispetto a -0,86% dell'indice delle società a media capitalizzazione).


L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva della società fondata da Carlo De Benedetti. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 0,6717 Euro. Primo supporto visto a 0,6567. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 0,6473.

