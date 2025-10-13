Piazza Affari: scambi in positivo per CIR

(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per la holding finanziaria
, in guadagno del 2,78% sui valori precedenti.
Comparando l'andamento del titolo con il FTSE Italia Mid Cap
, su base settimanale, si nota che CIR
mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +0,6%, rispetto a -0,86% dell'indice delle società a media capitalizzazione
).
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva della società fondata da Carlo De Benedetti
. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 0,6717 Euro. Primo supporto visto a 0,6567. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 0,6473.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)