Piazza Affari: calo per CIR

(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per la, che presenta una flessione del 2,00% sui valori precedenti.Lo scenario su base settimanale dirileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.Lo scenario tecnico dellamostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 0,68 Euro con area di resistenza individuata a quota 0,696. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 0,674.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)