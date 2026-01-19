Milano 17:35
45.196 -1,32%
Nasdaq 16-gen
25.529 0,00%
Dow Jones 16-gen
49.359 -0,17%
Londra 17:35
10.195 -0,39%
Francoforte 17:35
24.959 -1,34%

Piazza Affari: calo per CIR

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per la holding finanziaria, che presenta una flessione del 2,00% sui valori precedenti.

Lo scenario su base settimanale di CIR rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE Italia Mid Cap. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.


Lo scenario tecnico della società fondata da Carlo De Benedetti mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 0,68 Euro con area di resistenza individuata a quota 0,696. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 0,674.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
