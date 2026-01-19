Milano 17:35
CIR, buyback di 290.000 azioni

Azioni proprie, Finanza
(Teleborsa) - CIR, nell'ambito del piano di acquisto di azioni proprie, ha comunicato di aver acquistato, dal 12 al 16 gennaio 2026, complessivamente 290.000 azioni al prezzo unitario medio di 0,7046 euro, per un controvalore pari a 204.337,00 euro.

Al 19 gennaio, CIR possiede un totale di 53.602.127 azioni proprie, pari al 5,85% del capitale sociale. Le società controllate non possiedono azioni della Società.

In Borsa, oggi, debole la giornata per la Holding finanziaria, che porta a casa un calo dello 0,29%.



