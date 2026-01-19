CIR, buyback di 290.000 azioni

(Teleborsa) - CIR
, nell'ambito del piano di acquisto di azioni proprie, ha comunicato di aver acquistato
, dal 12 al 16 gennaio 2026, complessivamente 290.000 azioni
al prezzo unitario medio di 0,7046 euro, per un controvalore
pari a 204.337,00 euro
.
Al 19 gennaio, CIR possiede un totale di 53.602.127 azioni proprie, pari al 5,85% del capitale sociale. Le società controllate non possiedono azioni della Società.
In Borsa, oggi, debole la giornata per la Holding finanziaria
, che porta a casa un calo dello 0,29%.