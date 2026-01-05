Milano 17:35
CIR, buyback di 215.565 azioni

(Teleborsa) - CIR, nell'ambito del piano di acquisto di azioni proprie, ha comunicato di aver acquistato, dal 29 dicembre 2025 al 2 gennaio 2026, complessivamente 215.565 azioni al prezzo unitario medio di 0,7144 euro, per un controvalore pari a 153.988,90 euro.

Al 5 gennaio, CIR possiede un totale di 52.906.715 azioni proprie, pari al 5,78% del capitale sociale. Le società controllate non possiedono azioni della Società.

In Borsa, oggi, debole la giornata per la Holding finanziaria, che porta a casa un calo dello 0,83%.



