Spazio, Musk: "Starship acceleratore per la scienza"

(Teleborsa) -. E' quanto affermato da, commentando l’importanza delin programma nella notte tra lunedì e martedì.Ilcompletamente riutilizzabile diè alto oltre 120 metri, come un grattacielo di quaranta piani. Il test punta adel razzo, riducendo i costi e aumentando la frequenza dei lanci, con l’obiettivo di rendere ilcome un mezzo commerciale.Il lancio di questa notte potrà aprire unain particolare per le cure oncologiche, ma non solo. In assenza di gravità, per esempio, lecrescono formando strutture tridimensionali più uniformi, facilitando lo sviluppo die studi su patologie come l’osteoporosi. Nella ricerca oncologica, la microgravità consente di, fondamentali per creare farmaci capaci di colpire le cellule staminali tumorali e ridurre le recidive.Esperimenti importantissimi, che oggi sono(Stazione Spaziale Internazionale). Conoperativo, sarà possibile trasportareumani con maggiore frequenza e sostenibilità, rendendo più accessibili i test e accelerando i progressi della ricerca biomedica.La missione testerà una configurazione inedita didurante la fase di, progettata per la prossima generazione del veicolo.