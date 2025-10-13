Spazio, Musk: "Starship acceleratore per la scienza"

(Teleborsa) - "Starship è un incredibile acceleratore per la scienza"
. E' quanto affermato da Elon Musk
, commentando l’importanza del nuovo test di volo IFT-11
in programma nella notte tra lunedì e martedì.
Il sistema di lancio
completamente riutilizzabile di SpaceX
è alto oltre 120 metri, come un grattacielo di quaranta piani. Il test punta a validare la piena riutilizzabilità
del razzo, riducendo i costi e aumentando la frequenza dei lanci, con l’obiettivo di rendere il trasporto spaziale sostenibile e affidabile
come un mezzo commerciale.
Il lancio di questa notte potrà aprire una nuova fase per la ricerca scientifica e medica,
in particolare per le cure oncologiche, ma non solo. In assenza di gravità, per esempio, le cellule staminali
crescono formando strutture tridimensionali più uniformi, facilitando lo sviluppo di terapie rigenerative
e studi su patologie come l’osteoporosi. Nella ricerca oncologica, la microgravità consente di coltivare cristalli proteici di alta qualità
, fondamentali per creare farmaci capaci di colpire le cellule staminali tumorali e ridurre le recidive.
Esperimenti importantissimi, che oggi sono limitati dagli spazi ridotti e dai costi della ISS
(Stazione Spaziale Internazionale). Con Starship
operativo, sarà possibile trasportare grandi carichi scientifici ed equipaggi
umani con maggiore frequenza e sostenibilità, rendendo più accessibili i test e accelerando i progressi della ricerca biomedica.
La missione testerà una configurazione inedita di accensione dei motori
durante la fase di atterraggio del booster Super Heavy
, progettata per la prossima generazione del veicolo.