UE, via libera a joint venture tra MSC e RCL per terminal crociere in Giappone

(Teleborsa) - La Commissione europea ha approvato, ai sensi del Regolamento UE sulle concentrazioni, la creazione di una joint venture tra RCL Cruises del Regno Unito e MSC Cruises della Svizzera. L'operazione riguarda principalmente la costruzione e la gestione di un nuovo terminal crociere nel porto di Kagoshima, in Giappone.

La Commissione ha concluso che l'operazione notificata non solleverebbe preoccupazioni sotto il profilo della concorrenza, dato il suo impatto limitato sullo Spazio economico europeo. L'operazione notificata è stata esaminata nell'ambito della procedura semplificata di esame delle concentrazioni.
