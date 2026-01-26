UE, via libera a joint venture tra MSC e RCL per terminal crociere in Giappone

(Teleborsa) - La Commissione europea
ha approvato, ai sensi del Regolamento UE sulle concentrazioni, la creazione di una joint venture
tra RCL Cruises del Regno Unito e MSC Cruises della Svizzera. L'operazione riguarda principalmente la costruzione e la gestione di un nuovo terminal crociere nel porto di Kagoshima
, in Giappone.
La Commissione ha concluso che l'operazione notificata non solleverebbe preoccupazioni sotto il profilo della concorrenza, dato il suo impatto limitato sullo Spazio economico europeo
. L'operazione notificata è stata esaminata nell'ambito della procedura semplificata di esame delle concentrazioni.