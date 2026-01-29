Tesla, nel 2025 primo calo dei ricavi ma sorprende la redditività. Musk accelera su AI e Cybercab

(Teleborsa) - Tesla ha chiuso l'registrando il suo primo calo annuale del, conscesi del 3% a circa. Nonostante la contrazione del core business dei veicoli elettrici, l'azienda ha sorpreso gli analisti sul fronte della: il margine lordo dell'automotive (esclusi i crediti regolamentari) è salito al 17,9%, superando nettamente le stime e il 13,6% dell'anno precedente. Nel quarto trimestre, l'è però crollato del 61% a 840 milioni di dollari, mentre l'utile per azione rettificato di 50 centesimi ha battuto le attese del mercato.Per contrastare il rallentamento delle vendite, influenzato dalla fine degli incentivi fiscali negli Stati Uniti e dalla concorrenza agguerrita, Elon Musk ha annunciato unaverso l'. Tesla investiràin, la società di intelligenza artificiale di Musk, con l'obiettivo di integrare modelli avanzati per la. Parallelamente, la società ha confermato che la produzione del robotaxiinizierà entro quest'anno, nonostante le sfide regolatorie legate a un design privo di volante e pedali.Sul piano operativo, Tesla interromperà la vendita dei modelli flagship S e X per convertire lo spazio produttivo alla realizzazione di, la cui produzione di massa non è comunque prevista prima della fine del 2026. Un punto di forza del bilancio 2025 è rappresentato dalla, che nel quarto trimestre ha raggiunto(+25,5%) grazie alla forte domanda di batterie per reti elettriche.Il CFOha previsto che lesupereranno inel 2026, più del doppio rispetto agli 8,5 miliardi stanziati nel 2025. Questo aumento servirà a finanziare nuove fabbriche per Cybercab, robot e camion Semi, oltre a una possibile incursione nella produzione di chip per prevenire carenze nella catena di approvvigionamento.