Economia
UE: via libera alla joint venture tra MSC Cruises e RCL per un nuovo terminal in Giappone
(Teleborsa) - La Commissione Europea ha dato il via libera alla creazione di una joint venture tra la britannica RCL Cruises e la svizzera MSC Cruises.

L'operazione è finalizzata alla costruzione e alla gestione di un nuovo terminal crociere presso il porto di Kagoshima, in Giappone.

Secondo la valutazione di Bruxelles, l'operazione non solleva preoccupazioni sotto il profilo della concorrenza, dato l'impatto limitato sullo Spazio Economico Europeo. La notifica è stata esaminata attraverso la procedura semplificata di revisione delle concentrazioni.

(Foto: Lukasz Kobus - © Unione Europea)
