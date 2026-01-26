UE: via libera alla joint venture tra MSC Cruises e RCL per un nuovo terminal in Giappone

(Teleborsa) - La Commissione Europea ha dato il via libera alla creazione di unatra la britannicae la svizzeraL'operazione è finalizzata alla costruzione e alla gestione di unpresso il porto di, inSecondo la valutazione di Bruxelles, l'operazione non solleva preoccupazioni sotto il profilo della, dato l'impatto limitato sullo Spazio Economico Europeo. La notifica è stata esaminata attraverso ladi revisione delle concentrazioni.