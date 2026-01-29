Roma Polo Club riapre maneggio coperto nel segno di innovazione e inclusività: nuovo spazio dedicato a terapia assistita con cavalli

(Teleborsa) -nella sua visione dicon la riapertura del maneggio coperto, recentemente ristrutturato. Il nuovo spazio, all'avanguardia nelle strutture e nella filosofia terapeutica, diventa un centro di sperimentazione per l'Ena pratica che sfrutta il legame tra uomo e cavallo per favorire il benessere psicofisico. Questa iniziativa segna un passo importante verso il riconoscimento del cavallo come "terapeuta" con un impatto significativo nel trattamento di disturbi psichiatrici come la depressione e l'ansia.Il progetto "avviato a dicembre scorso con il fondamentale contributo della Fondazione Terzo Pilastro - Internazionale – su impulso dello– ha come obiettivo la promozione della ricerca scientifica sui benefici della terapia assistita con cavalli per persone con fragilità psicologiche, in particolare coloro che soffrono di disturbi depressivi.Lo studio pilota condotto dall'Università deglisotto la direzione diha prodotto risultati promettenti, con una significativa riduzione dei sintomi depressivi e ansiosi tra i partecipanti.Nel corso della conferenza stampa di presentazione del maneggio ristrutturato, che si è tenuta al Roma Polo Club il 28 gennaio,a, coinvolgendo pazienti in cura presso la Struttura Residenziale Villa Maria Pia in attività terapeutiche con cavalli, realizzate presso il Club. Il suo intervento è stato seguito da una toccante testimonianza di Matilde, una giovane paziente che ha condiviso la sua esperienza positiva.Presidente della Fondazione Terzo Pilastro - Internazionale, presente al taglio del nastro, ha così commentato: "Questo progetto è un fiore all’occhiello dell’attività della Fondazione Terzo Pilastro - Internazionale, e tengo a sottolineare che nasce dalla sinergia, Presidente del Roma Polo Club. Si tratta di un’iniziativa di grande rilevanza socio-sanitaria, che oggi si arricchisce, sempre con il contributo della Fondazione Terzo Pilastro per quanto riguarda la sistemazione e ristrutturazione, del maneggio coperto presente all’interno del compendio del Polo Club Roma, in cui potranno essere svolti in parte i prossimi corsi del 2026. Un progetto che, stando ai risultati conseguiti nello studio-pilota su un campione limitato, suggerisce che la Equine Assisted Therapy (EAT) potrebbe rappresentare – così come ci auguriamo –Sulla stessa linea il commento di"Ho sempre creduto fortemente nell’efficacia dell’ippoterapia o EAT (Equine Assisted Therapy), grazie anche a mio padre medico che ne era un convinto sostenitore. Ilrapporto affettivo con il cavallo, l’impegno connesso ad accudirlo e al prendersene cura, sono elementi salvifici per coloro che soffrono di un disturbo depressivo: un mezzo naturale ed efficace – da affiancare ovviamente alle terapie tradizionali – per restituire vigore e voglia di vivere a chi è privo di altri stimoli. Su questo tema così importante, la comunanza di vedute tra me e Stefano Giansanti, Presidente del Roma Polo Club, è stata immediata, così come anche ilono lieto che, da questo momento, i nuovi corsi gratuiti, svolti da istruttori federali con l’ausilio di un’equipe medica, possano proseguire anche all’interno del nuovo maneggio coperto"., ha aggiunto: "Il Roma Polo Club ha saputo andare oltre l’aspetto sportivo del polo, trasformandosi in un laboratorio di sperimentazione terapeutica. La terapia assistita con cavalli offre risultatistraordinari, e oggi, con il nuovo maneggio, si apre una nuova fase di ricerca e sperimentazione, con un focus sempre maggiore sulla cura e sull'inclusività".Il Presidente del Roma Polo Clubha, a sua volta, sottolineato: "L'apertura del maneggio non è solo un passo verso l'ammodernamento delle nostre strutture, ma una testimonianza concreta dell'impegno del Club nel campo della salute mentale. Il cavallo, con la sua forza empatica, diventa un compagno di terapia capace di stimolare e facilitare un cambiamento profondo nelle persone. Questa è la vera innovazione: unire lo sport e la scienza per migliorare la qualità della vita delle persone in difficoltà".È intervenuta infine ancheResponsabile della Direzione Commerciale e Marketing dell'Istituto per il Credito Sportivo e Culturale (ICSC), che ha contribuito al finanziamento della ristrutturazione del maneggio coperto del Roma Polo Club.In conclusione, il progetto "Cavallo Amico" è solo il primo passo di un percorso ambizioso che il Roma Polo Club, forte del supporto di così autorevoli partner, intende proseguire con determinazione, ampliando le possibilità offerte dalla terapia assistita con cavalli per chi vive situazioni di fragilità, contribuendo così a un'integrazione sempre più forte tra scienza, cura e inclusività.