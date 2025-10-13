UE avvierà revisione delle norme sugli aiuti di Stato in materia di garanzie

(Teleborsa) - Laritiene che lesiano ancora pertinenti, in quanto aumentano la prevedibilità e la certezza del diritto, ma che siano, soprattutto per quanto riguarda la stima degli importi degli aiuti, la complessità per le PMI e il trasferimento dei benefici derivanti dal rischio. Il documento di lavoro pubblicato oggi dall'esecutivo UE riassume i risultati della valutazione, avviata nell'agosto 2022 per valutare se la Guarantee Notice, che non è stata rivista dal 2008, fosse ancora "idonea allo scopo" e a individuare eventuali carenze, nonché eventuali margini di miglioramento e semplificazione.I dati raccolti nella valutazione hanno evidenziato quanto segue: la Guarantee Notice presenta un, in quanto fornisce un quadro entro il quale la Commissione può approvare le metodologie di garanzia sviluppate dagli Stati membri. La Guarantee Notice ha quindi aumentato la prevedibilità e la certezza del diritto e ha garantito parità di condizioni tra gli Stati membri; la Guarantee Notice rimane pertinente in quanto descrive le condizioni per garantire che una garanzia statale sia concessa a condizioni di mercato e quindi sia esente da aiuti. La continua rilevanza è evidente anche dalLa valutazione mostra inoltre che la Guarantee Notice potrebbe essere migliorata nei seguenti ambiti specifici: a causa dell'evoluzione dei mercati finanziari, dell'evoluzione dei tassi di interesse e delle modifiche ai requisiti patrimoniali applicabili ai finanziatori dal 2008, l'attuazione della Guarantee Notice(ovvero, il premio applicato per una garanzia statale potrebbe essere troppo basso). Tuttavia, per l'approccio semplificato applicabile alle garanzie statali per le imprese più piccole (la cosiddetta "opzione di salvaguardia"), potrebbe verificarsi una sovrastima dell'importo dell'aiuto (ovvero, il premio applicato potrebbe essere troppo elevato), in particolare per le garanzie statali destinate alle PMI più rischiose; è possibile che i finanziatori non trasferiscano completamente ai mutuatari i benefici in termini di riduzione del rischio ottenuti attraverso le garanzie statali, sebbene questo effetto non sia sufficiente affinché i finanziatori ottengano guadagni aggregati statisticamente significativi; il rispetto delle disposizioni della Guarantee Notice può essere. Inoltre, la disponibilità di dati affidabili sulle misure di garanzia approvate è insufficiente, il che dimostra che il quadro di rendicontazione non funziona come previsto. Ciò potrebbe essere dovuto ai costi associati; la Guarantee Notice contiene elementi incoerenti con il più ampio quadro normativo in materia di aiuti di Stato. In particolare, vi sono alcune incongruenze nell'utilizzo di parametri di riferimento di mercato e nei meccanismi per escludere gli aiuti ai finanziatori.La Commissione intendecon l'obiettivo di affrontare le problematiche individuate nella valutazione. Le parti interessate avranno la possibilità di commentare l'invito a presentare contributi che sarà pubblicato per ottenere un feedback. Si stima che la revisione sarà completata entro giugno 2027."La nostra valutazione dimostra che la Comunicazione sulle Garanzie rimane uno strumento utile per aiutare gli Stati membri a fornire garanzie in linea con le norme UE in materia di concorrenza - ha dettoper una Transizione Pulita, Giusta e Competitiva - Allo stesso tempo, i mercati finanziari si sono evoluti e abbiamo individuato diverse aree in cui la normativa dovrebbe essere aggiornata per riflettere gli sviluppi del mercato e semplificata per ridurne la complessità. Lavoreremo ora per affrontare queste problematiche e garantire che le regole rimangano chiare, coerenti e adatte all'economia odierna".