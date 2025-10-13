Milano 17:10
Union Bancaire Privée, S&P assegna rating "A/A-1" con outlook stabile

Banche, Finanza, Rating
Union Bancaire Privée, S&P assegna rating "A/A-1" con outlook stabile
(Teleborsa) - S&P Global Ratings ha assegnato il rating "A/A-1" a Union Bancaire Privée (UBP), banca privata di medie dimensioni a conduzione familiare e con sede in Svizzera, con 172 miliardi di franchi svizzeri (CHF) di patrimonio in gestione nel private banking e nell'asset management al 30 giugno 2025.

Secondo l'agenzia di rating, l'elevata capitalizzazione e la propensione al rischio conservativa compensano i rischi derivanti dalla concentrazione della clientela nel suo portafoglio prestiti collateralizzato e da una base di depositi concentrata, che riflette l'allocazione della liquidità e il comportamento di investimento della clientela.

L'outlook stabile riflette la convinzione che UBP continuerà a beneficiare della crescita della ricchezza finanziaria globale, pur mantenendo una tolleranza al rischio conservativa.
