Union Bancaire Privée, S&P assegna rating "A/A-1" con outlook stabile

(Teleborsa) -ha(UBP), banca privata di medie dimensioni a conduzione familiare e con sede in Svizzera, con 172 miliardi di franchi svizzeri (CHF) di patrimonio in gestione nel private banking e nell'asset management al 30 giugno 2025.Secondo l'agenzia di rating,compensano i rischi derivanti dalla concentrazione della clientela nel suo portafoglio prestiti collateralizzato e da una base di depositi concentrata, che riflette l'allocazione della liquidità e il comportamento di investimento della clientela.L'riflette la convinzione che UBP continuerà a beneficiare della crescita della ricchezza finanziaria globale, pur mantenendo una tolleranza al rischio conservativa.