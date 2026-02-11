Milano 10:46
46.298 -1,08%
Nasdaq 10-feb
25.128 0,00%
Dow Jones 10-feb
50.188 +0,10%
Londra 10:46
10.383 +0,28%
Francoforte 10:46
24.876 -0,45%

Generali, da Standard Ethics outlook "positivo" e conferma rating "EE"

Assicurazioni, Finanza, Rating, Sostenibilità
Generali, da Standard Ethics outlook "positivo" e conferma rating "EE"
(Teleborsa) - Standard Ethics ha assegnato un Outlook Positivo ad Assicurazioni Generali. Il rating Standard Ethics (SER) aziendale "EE" è confermato.
Risale al 2014 il primo Corporate SER assegnato alla società, che è una costituente dello SE Italian Index e dello SE European 100 Index.

Secondo la metodologia Standard Ethics, si legge in una nota dell'agenzia di rating, la compagnia assicurativa "adotta un approccio olistico e integrato alla Sostenibilità. Le questioni ambientali, sociali e di governance sono ora considerate di importanza strategica".

L'agenzia fa presente che "sono state identificate politiche e obiettivi in ??una vasta gamma di aree ESG e la rendicontazione non finanziaria standard e i riferimenti formali alle linee guida internazionali sulla sostenibilità sono inclusi sia nei documenti aziendali che nel Codice di Condotta". Inoltre, i "Principi di Corporate Governance dell'OCSE sembrano essere adeguatamente implementati a livello dirigenziale, come dimostrato dal Consiglio di Amministrazione".

Gli analisti, infine, "accoglierebbero con favore la pubblicazione di una policy sull'Intelligenza Artificiale".

Condividi
```