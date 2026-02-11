Generali, da Standard Ethics outlook "positivo" e conferma rating "EE"

(Teleborsa) - Standard Ethics
ha assegnato un Outlook Positivo
ad Assicurazioni Generali
. Il rating Standard Ethics
(SER) aziendale "EE
" è confermato.
Risale al 2014 il primo Corporate SER assegnato alla società, che è una costituente dello SE Italian Index e dello SE European 100 Index.
Secondo la metodologia Standard Ethics, si legge in una nota dell'agenzia di rating, la compagnia assicurativa "adotta un approccio olistico e integrato alla Sostenibilità. Le questioni ambientali, sociali e di governance sono ora considerate di importanza strategica".
L'agenzia fa presente che "sono state identificate politiche e obiettivi in ??una vasta gamma di aree ESG
e la rendicontazione non finanziaria standard e i riferimenti formali alle linee guida internazionali sulla sostenibilità sono inclusi sia nei documenti aziendali che nel Codice di Condotta". Inoltre, i "Principi di Corporate Governance dell'OCSE
sembrano essere adeguatamente implementati
a livello dirigenziale, come dimostrato dal Consiglio di Amministrazione".
Gli analisti, infine, "accoglierebbero con favore la pubblicazione di una policy sull'Intelligenza Artificiale
".